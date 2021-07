Europei: Mazzola, 'ero innamorato del Mancio giocatore, come allenatore è ancora più grande'**

12 luglio 2021 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Ho un po' di nodo in gola, sono stati bravi, bravissimi. Dentro questa nazionale c'è qualcosa, sono stati bravi di testa e di piede. Avendo visto le partite precedenti pensavo che ce l'avrebbero fatta, mi sembrava che avessero qualcosa più degli altri". E' emozionato Sandro Mazzola che, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos subito dopo la vittoria dell'Italia agli Europei commenta l'esito della partita, terminata ai rigori.

"Anche se io sempre pronostico vittoria quando c'è l'Italia o l'Inte", sorride l'ex campione italiano e dirigente sportivo dell'Inter. Che non lesina commenti entusiasti sull'allenatore degli Azzurri, Roberto Mancini. Ero innamorato del Mancio giocatore, e il Mancio allenatore è ancora più bravo. Sa legare i giocatori, sa mettere in testa le cose giuste. Mi piaceva talmente tanto come giocatore, che ho provato a portarlo all'Inter quando ero dirigente, ma non ci sono mai riuscito", rivela Mazzola.

Il giocatore preferito di questa nazionale è "difficile da scegliere, ma dopo stasera sicuramente Donnarumma", ammette l'ex campione. Che rivolge un pensiero anche al Mondiale del 2022. "Giocatori italiani ne abbiamo di bravi e possiamo fare un'ottima nazionale anche ai Mondiali, e giocarceli. Adesso però godiamoci questo momento", conclude.