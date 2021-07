Pavia: anziano scomparso da casa, ritrovato in stato confusionale

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Pavia e personale dei vigili del fuoco hanno trovato in un'area campestre vicino alla via Francana, all'interno di un canale di irrigazione, un 86enne affetto da patologia neurodegenerativa, che da venerdì pomeriggio si era allontanato dalla propria abitazione e la cui scomparsa era stata denunciata solo un'ora prima. L'anziano, infreddolito e in stato confusionale, è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso del locale ospedale.