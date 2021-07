Musica: Sala, concerto Springsteen saltato? 'Comune Milano non c'entra nulla'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Chiariamo una volta per tutte: noi abbiamo dato in gestione lo stadio di San Siro a una società che nel momento in cui firma un contratto e prende in gestione lo stadio poi fa le sue scelte legittime sia rispetto al calcio sia per gli eventi. Io non posso firmare un contratto per la cessione della governance e poi dire 'fai come voglio io'. Anche se non mi piace dirlo, purtroppo devo dire che stavolta non c'entriamo nulla". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla notizia che Milano e lo stadio di San Siro non ospiteranno nel 2022 nessun concerto di Bruce Springsteen.