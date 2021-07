Milano: 'ossessionato' da un locale, per un anno divieto di accesso a tutti i bar

10 luglio 2021 a

a

a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso per la prima volta un provvedimento di 'Divieto di accesso alle aree urbane' a carico di un cittadino italiano, classe 1956, già noto per numerosi precedenti di polizia e penali, molti dei quali commessi in un bar all'interno di un supermercato in via Pellegrino Rossi a Milano. In particolare avrebbe creato "gravi disagi e turbative per la sicurezza e incolumità" di dipendenti e clienti.

Solo nel 2021, l'uomo è stato denunciato due volte per furto aggravato, una per rapina, una per resistenza a pubblico ufficiale e, non da ultimo, per atti persecutori nei confronti di una dipendente del supermercato. Da qui la decisione di vietare al 65enne, di accedere a tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande e alimenti, presenti nell'intera provincia di Milano, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.