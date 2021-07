Milano: Mascaretti, 'con Bernardo città tornerà grande'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Al via da Piazza San Babila la campagna elettorale con il nostro candidato sindaco Luca Bernardo, per dire forte e chiaro a Milano che cambiare si può dopo dieci anni di disastrosa gestione della Città della sinistra. Il centrodestra è forte e unito più che mai intorno al nostro candidato sindaco che ha lo spessore e l'umanità per capire i veri problemi dei cittadini e che saprà trovare le giuste risposte coadiuvato dalla sua squadra di persone preparate e competenti". Lo afferma Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino.

"Cambiare si può e Milano ne ha davvero bisogno per tornare ad essere nuovamente una grande città dove tutti desiderano vivere", aggiunge. Per Mascaretti le priorità sono "ridare dignità alle periferie dimenticate, ripristinare la sicurezza in tutta la città, occuparsi degli anziani e dei disabili, garantire la sicurezza sui marciapiedi e nelle strade dove monopattini elettrici e rider sfrecciano veloci senza regole".