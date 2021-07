Europei: Chiellini, 'servirà cuore e testa o non sopravvivi a Wembley'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Serviranno entrambi perché senza cuore caldo e testa fredda non sopravvivi all'Inghilterra a Wembley. Impensabile pensare di avere il controllo della partita per 90 minuti, quindi serviranno entrambe". Così Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale, replica a chi gli chiede se in vista della finale degli Europei sarà importante essere lucidi come nel momento del sorteggio dei rigori contro la Spagna o servirà furore.