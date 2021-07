Europei: centrosinistra Milano, 'festeggiare con massima cautela e responsabilità'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Festeggiare la Nazionale ma con la massima cautela e responsabilità. Il nostro è un appello alla prudenza e, soprattutto, al rispetto delle norme anti-Covid previste". E' l'invito del centrosinistra milanese (Pd Milano Metropolitana, Articolo Uno Milano Metropolitana, Cinque Stelle Milano, Europa verde - Verdi Milano, Italia Viva provincia di Milano, Lista Beppe Sala Sindaco, Lista I riformisti - Lavoriamo per Milano con Sala, Psi Milano e Sinistra Italiana Milano) alla cittadinanza alla vigilia della finale degli europei di calcio.

"A Milano, per volontà dell'amministrazione, non sarà allestito un maxischermo ma ci saranno controlli e una stretta vigilanza nelle aree più sensibili. Raccomandiamo, perciò, le persone che si incontreranno per vedere la partita nelle abitazioni private o all'interno di locali e chi, nell'ipotesi di vittoria dell'Italia, affollerà strade o piazze per i festeggiamenti, a tenere un comportamento rispettoso delle regole, ad usare la mascherina ed evitare pericolosi assembramenti", si sottolinea nella nota.

"Siamo alla vigilia di un appuntamento sportivo che sarà vissuto con grande entusiasmo e partecipazione da parte delle cittadine e dei cittadini, ma proprio perché la partita contro il virus non è ancora stata vinta e la paura del contagio è ancora alta, invitiamo tutte e tutti, in particolar mondo i più giovani, ad avere un atteggiamento responsabile e a rispettare le misure anti-contagio, per tutelare la propria salute e proteggere quella dei propri cari in condizioni di maggiore fragilità".