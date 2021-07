Como: sradicano bancomat con furgone, in fuga con i soldi

10 luglio 2021 a

a

a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - La Squadra volante di Como è intervenuta stamane al Carrefour di via Colombo dove, poco prima, ignoti, dopo aver rimosso una vetrata del supermercato, hanno sradicato la colonnina del bancomat agganciandola a un furgone e portando via l'intera struttura. Il furgone (rubato) è stato trovato abbandonato a Olgiate Comasco, con a bordo la struttura del bancomat aperta e svuotata del denaro ancora non quantificato. Sono in corso indagini da parte della squadra Mobile di Como in collaborazione con la Polizia Scientifica.