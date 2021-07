Cinema: Ciné, presentata a Cannes la X edizione (4)

10 luglio 2021 a

(Adnkronos) - In collaborazione con Emilia Romagna Film Commission, si terrà a Riccione anche il panel dal titolo Di che genere di cinema sei, un momento di confronto e testimonianze sulle azioni positive per un riequilibrio di genere nelle opportunità professionali del settore cinema. Nel corso del panel moderato da Alessandra De Luca (giornalista e direttrice artistica del Taormina Film Fest) interverranno: Alessia Sonaglioni (direttrice esecutiva di EWA), Eleonora Giovanardi (attrice, rete Amleta), Chiara Galloni (produttrice, Articolture di Bologna), Veronica Innocenti (docente dell'Università di Bologna).

Come sempre a Ciné si parlerà anche di nuove tecnologie con Cinemeccanica - per il decimo anno Technical Partner di Ciné – sia in sala che nell'ambito del Trade Show, consolidato appuntamento cui parteciperanno numerose aziende per presentare le più innovative attrezzature, tecnologie e soluzioni per il cinema: Cine Project Italia srl, Cinearredo srl, Cinemeccanica spa, Crea Informatica srl, Digima srl, Ehome Italia, Food Products Service, Italian Food Quality, Lino Sonego & c, Modulsnap srl, Officine srl, Telespazio. Il programma completo di Ciné sarà annunciato nei prossimi giorni.