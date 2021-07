Volkswagen: Ceo Diess resta alla guida fino all'ottobre del 2025

09 luglio 2021 a

Berlino, 9 lug. (Adnkronos/Dpa) - Il Ceo del Gruppo Volkswagen Herbert Diess resterà alla guida del gruppo tedesco fino all'autunno 2025. Lo ha annunciato Volkswagen al termine di una riunione del consiglio di sorveglianza. Diess firmerà un nuovo contratto per altri 4 anni. Il contratto scadeva alla primavera del 2023. Ora resterà in carica fino all'ottobre 2025. Diess, ex capo dello sviluppo Bmw, è entrato inizialmente in Volkswagen come capo del marchio principale nell'estate 2015. Diess compirà 67 anni a fine ottobre 2025.