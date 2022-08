Sostenibilità: collaborazione tra Università di Pavia e Arexpo (3)

09 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "L'accordo con l'Università di Pavia per l'avvio del 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' rappresenta un passo avanti molto importante per Arexpo perché per la prima volta ci impegniamo in un progetto diverso da quello di Mind. Ci sono però tanti punti in comune tra il progetto di Pavia e il Milano Innovation District, a partire dalla decisione di puntare sull'innovazione. Arexpo sarà protagonista di questo progetto che unisce una grande università, le istituzioni del territorio e le eccellenze del settore privato al fine di sviluppare un nuovo eco-sistema pubblico-privato per l'innovazione, necessario affinché la nostra Regione e l'intero Paese sappiano essere all'altezza delle grandi sfide che ci attendono nel prossimo futuro", spiega l'amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio.

"La partnership che prende avvio oggi si inserisce pienamente nella strategia dell'Università di Pavia, volta a incrementare l'impatto delle missioni istituzionali sulla società. In particolare, il Parco Gerolamo Cardano stabilisce un ponte tra Università e imprese, all'insegna dell'innovazione. Arexpo, una realtà ben strutturata, fornirà un contributo chiave allo sviluppo dell'iniziativa in prospettiva internazionale. In questo progetto è determinante il fattivo appoggio avuto da Regione Lombardia, che ha finanziato il centro di formazione e ricerca", sottolinea il rettore dell'Università di Pavia Francesco Svelto.

"Oggi viene compiuto un passo verso un rinascimento cittadino che proietta Pavia in una prospettiva di leadership a livello nazionale e finanche europeo nei campi dell'innovazione, dell'ecosostenibilità e dell'economia verde e circolare. Con questo progetto, che è anche un'alleanza tra enti, abbiamo scelto di non porre limiti al futuro della nostra Città e voglio ringraziare, personalmente, tutti i soggetti che stanno rendendo questo sogno possibile, a partire dall'Università di Pavia, da Regione Lombardia e da Arexpo spa, che oggi si unisce a questo grande disegno", conclude il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi.