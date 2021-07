Quirinale: Mattarella riceve delegazione Fondazione Occorsio (3)

09 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Inoltre, la Fondazione ha sottoscritto con l'Agenzia delle Nazioni unite Unodc un memorandum of understanding per lo studio delle moderne frontiere dell'attività di contrasto al crimine tramite sistemi di Intelligenza artificiale in virtù del quale la Fondazione ha avviato 4 gruppi di lavoro con la collaborazione di magistrati esperti del settore, della Guardia di Finanza, della Polizia postale, dell'Arma dei Carabinieri, della Consob, di Cassa Depositi e Prestiti, di Tim.

La Fondazione ha organizzato infine un ciclo di seminari sulla giustizia e l'emergenza che ha avuto avvio con l'intervento della ministra Cartabia e che si svolge sotto il patrocinio della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato. I dettagli delle attività della Fondazione sono consultabili sul sito: www.fondazioneoccorsio.it.

Durante l'incontro al Quirinale, la delegazione ha comunicato al Presidente l'intenzione di indire un “Premio Vittorio Occorsio”, la cui cerimonia si terrà il 10 luglio di ogni anno, rivolto a persone che si siano distinte in ciascuno dei campi d'interesse delle attività della Fondazione.