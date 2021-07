Omofobia: domani FdI a Milano contro ddl Zan, presente candidato Bernardo

09 luglio 2021 a

Milano, 9 lug. (Adnkronos) - "Domani Fratelli d'Italia darà vita a Milano ad una maratona oratoria per ribadire che siamo e siamo sempre stati contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione, ma contemporaneamente crediamo che il ddl Zan non sia la soluzione. Alle 11.30, sarà con noi il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo". Così Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Milano, sulla maratona oratoria organizzata da FdI per domani, sabato 10 luglio, in piazza San Babila a Milano.

A partire dalle ore 11 interverranno amministratori, parlamentari, militanti del partito di Giorgia Meloni che potranno dire la loro sul ddl Zan. Alle ore 11.30 è prevista la partecipazione del candidato sindaco a Milano per il centrodestra Luca Bernardo.

"L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno esprimersi su un ddl che noi riteniamo scritto male - continua Maullu -, troppo interpretabile, potenzialmente pericoloso perché potrebbe discrezionalmente mettere a rischio qualsiasi posizione che si discosti dal pensiero unico che qualcuno sembra voler imporre. Durante la giornata distribuiremo opuscoli informativi con la nostra posizione sul ddl Zan, per una battaglia a tutela della libertà che riteniamo doverosa e fondamentale, in un momento storico in cui, tra l'altro, le priorità di chi governa l'Italia dovrebbero essere ben altre".