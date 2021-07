Nel 1971 Nesquik entrava nelle case degli italiani, 50 anni di successi

09 luglio 2021 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Il 2021 è per Nesquik un anno speciale, illuminato da cinquanta coloratissime candeline di compleanno che incorniciano un importante traguardo: 50 anni di successi in Italia! È già passato mezzo secolo da quel lontano 1971, anno in cui Nesquik è entrato per la prima volta nelle case degli italiani accompagnando intere generazioni con il suo gusto inconfondibile: i bambini che bevevano latte e Nesquik tanto tempo fa, sono i genitori di oggi che continuano a considerarlo il miglior alleato per una buona colazione e ad acquistarlo per i propri figli, mantenendo così vivo il ricordo della loro infanzia. Nesquik infatti, da 50 anni, compie una magia che, tutte le mattine, affascina bimbi e adulti: trasforma il latte in una gustosa colazione al sapore di cioccolato. Svegliarsi con il sorriso diventa così un'abitudine quotidiana sempre diversa e divertente.

"Crescere è divertente!": è proprio questa la filosofia di Nesquik che, con gioia e allegria, accompagna i più piccoli durante tutte le fasi della giornata, dalla colazione ai momenti di divertimento fuori casa, coniugando il suo sapore unico alle proprietà della vitamina D, essenziale per la crescita dei bambini. Con Nesquik, infatti, superare gli ostacoli della quotidianità è davvero un gioco da ragazzi!

Per celebrare quindi al meglio questo importante anniversario, Nesquik ha scelto un ambassador che, da sempre, predilige il Brand per la sua colazione e continua a farlo anche ora che è papà, per i suoi bambini: Francesco Facchinetti. E, dal momento che non è una vera festa senza la giusta colonna sonora e un ballo che coinvolga gli invitati, ecco che nasce la hit dell'estate “10 agosto”, frutto della collaborazione tra Nesquik e l'artista.

La canzone nasce una mattina come tante quando, durante il momento della colazione con la sua famiglia, Francesco prende un cucchiaio colmo di Nesquik e lo versa in una delle tazze presenti sul tavolo e, mentre il latte magicamente si trasforma, il tintinnio del cucchiaino sui bordi della tazza diventa per lui un'ispirazione inarrestabile. Su queste "note cristalline" i ragazzi si "risvegliano" e accompagnano Francesco improvvisando strumenti con quanto presente in tavola. Così i cereali, scossi dentro la scatola, si trasformano in maracas; il cucchiaio di legno battuto sulla scatola di Nesquik diventa un tamburo: tutto sembra animarsi!

Da questo gioco di famiglia prende vita “10 agosto”, perché musica e divertimento in casa Facchinetti non mancano proprio mai, così come il ballo! E la facile coreografia, pensata a corredo della canzone, saprà far divertire le famiglie di tutta Italia e renderle protagoniste della #Nesquikchallenge: poche semplici mosse per regalare un momento di gioia a tutti, anche al bambino che è in ciascuno di noi!

In spiaggia, in piscina o in città, ogni luogo può essere teatro della #Nesquikchallenge che colorerà di sorrisi e allegria il compleanno di Nesquik! Sfidare i propri amici non è mai stato così divertente e partecipare è davvero un gioco da ragazzi: basta imparare le mosse del balletto di Francesco Facchinetti sulle note di '10 agosto', registrare la propria performance e pubblicarla sui social con l'#Nesquikchallenge. Con gli amici o in famiglia, '10 agosto' farà ballare proprio tutti! Le esibizioni più creative e fantasiose diventeranno, inoltre, protagoniste di un videoclip celebrativo del Brand e dell'ambassador che coronerà la fine dei festeggiamenti.

"Nesquik c'è sempre stato nei miei momenti più spensierati, fin da quando ero bambino e tutto quello che dovevo fare era divertirmi. Sono quindi felice e onorato di questa collaborazione con un Brand che è da sempre nella mia vita e che è stato anche fonte di ispirazione per la creazione della mia nuova canzone, '10 agosto'. 50 anni sono un traguardo importante, bello esserci per celebrarlo insieme!", afferma Francesco Facchinetti.

"Siamo molto felici della collaborazione con Francesco che ha scelto proprio Nesquik per ritornare a calcare le scene come cantante, dopo diversi anni. Nesquik è una marca in grado di portare gioia e divertimento, per questo si lega naturalmente a musica, ballo e movimento. Siamo convinti che la canzone “10 Agosto” si sposi appieno con la personalità del Brand e possa coinvolgere con il suo ritmo e la sua semplicità sia i grandi sia i più piccoli. Non possiamo che essere fieri dei successi che raggiungeremo insieme!", commenta Simona Sartirana, Marketing Manager Dairy Nestlé Italia.