M5S: 'a ministri abbiamo chiesto astensione', domenica resa conti su giustizia/Adnkronos (2)

09 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel frattempo i social diventano la valvola si sfogo dei malpancisti. "Non vedo ragioni per continuare a sostenere questo governo", scrive il senatore Alberto Airola. "La Restaurazione sta facendo passi da gigante", l'opinione dell'ex ministro Danilo Toninelli, che invoca un voto degli iscritti perché, prosegue, "è giusto che i cittadini sappiano che nel Consiglio dei ministri di ieri è stato presentato un emendamento governativo al testo Bonafede sulla giustizia penale, con modifiche che vanno ben oltre l'accordo precedentemente raggiunto con il Partito democratico e Liberi e Uguali".

Sulla stessa lunghezza d'onda il senatore 'contiano' Gianluca Castaldi: "Il M5S si è fatto sfogliare, per la ennesima volta con il governo Draghi come un carciofo. Per me la goccia che fa traboccare il vaso... Per me, la decisione di ieri, apre una fase nuova, dal punto di vista personale, che non esclude altri modi di poter restare fedeli ai nostri principi". In sintesi: il match di domenica si preannuncia già infuocato, a giudicare dalle dichiarazioni del 'pre-partita'.