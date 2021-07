Lombardia: Regione stanzia 13 mln euro per il bando 'E-State Insieme' (2)

09 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - È stata finanziata una sola proposta per Comune in ordine di arrivo e fino a esaurimento delle risorse, con un importo che va da un minimo di 16.800 euro fino a un massimo di 180.000 per Comuni con un programma che coinvolge più di 350 minori.

Di seguito il numero di progetti ammessi e finanziati e l'importo complessivo suddiviso per provincia: Bergamo, 48 progetti, 4.538.640 euro; Brescia, 34 progetti, 2.572.960 euro; Como, 12 progetti, 1.438.960 euro; Cremona, 12 progetti, 1.035.600 euro; Lodi, 3 progetti, 142.280 euro; Lecco, 3 progetti, 391.880 euro; Monza e Brianza, 3 progetti, 348.680 euro; Mantova, 10 progetti, 622.320 euro; Milano, 6 progetti, 740.720 euro; Pavia, 4 progetti, 288.920 euro; Sondrio, 4 progetti, 486.520 euro e Varese, 7 progetti, 373.600 euro.