Grillo: legale seconda ragazza, 'non diventa un processo politico né esemplare

Tempio Pausania, 9 lu. (Adnkronos) - "E' inevitabile il clamore mediatico su questa vicenda, ma questo non diventa un processo politico né esemplare. Resta una storia brutta, di ragazzi". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Vinicio Nardi, legale della seconda ragazza coinvolta nel presunto stupro che vede indagato Ciro Grillo e i suoi tre amici. Nardi è appena arrivato in Tribunale a Tempio Pausania. "Dobbiamo permettere ai giudici di fare il loro lavoro - dice - Non voglio invitare all'indulgenza ma invitare alla cautela e alla riservatezza. A me pare che tutti i legali hanno mantenuto questo atteggiamento di riservatezza". "C'è grande cautela, perché sono convolti ragazzi molto giovani, dia da una parte che dall'altra", conclude.