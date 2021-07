Giustizia: Meloni, 'mi pare che la montagna abbia partorito il topolino' (2)

09 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "Purtroppo è inevitabile quando hai una maggioranza così ampia -ha sottolineato la leader di Fdi- mettere insieme un partito come Forza Italia e un partito come il Movimento 5 stelle, è ovvio che alla fine devi trovare un compromesso al ribasso e i compromessi hanno il limite di non avere il coraggio".

"Su un tema come la giustizia dove in Italia c'è bisogno di molto coraggio, non puoi mettere insieme tutto e il contrario di tutto. Vedremo i testi quando usciranno, però il fatto che sia sparita la battaglia contro la prescrizione di Bonafede che il centrodestra aveva fatto non è una buona notizia. Il fatto che ci siano tempi certi per le indagini preliminari è una buona notizia, però alla fine non mi pare che ci sia questa rivoluzione che si aspettava. D'altra parte abbiamo un ministro della Giustizia che ci dice ogni giorno che certezza della pena non è certezza del carcere".