Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - In Italia l'indice Rt è 0.66, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.63. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid.