Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Il caos del Dap lo ha fatto un dirigente non all'altezza, molto amico dei Cinquestelle e soprattutto molto amico di Roberto Speranza, che è stato messo lì dai Cinquestelle come premio per aver attaccato il mio Governo su Tempa rossa". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7, riferendosi a Francesco Basentini. (segue)