bwin data center: Euro 2020, Italia vincente per il 75%

Roma, 9 luglio 2021 – Arrivati all'ultima partita di Euro 2020, con la squadra di Mancini in finale, tutti gli italiani si sono scoperti appassionati e si sfidano a prevedere non solo la squadra vincente ma anche risultati esatti e marcatori. Quello che è certo è che ci troviamo di fronte ad una finale inedita per un Europeo, competizione mai vinta dagli inglesi e una sola volta, nel lontano 1968, dall'Italia.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center (www.bwin.it), il 75% dei tifosi ha puntato su una vittoriaazzurra anche se la maggior parte, ben il 45% è convinto che l'affermazione arriverà solo ai rigori, il 26% ai supplementari e appena il 4% allo scadere del 90'. Anche il 25% degli appassionatiche ha scommesso sulla vittoria inglese prevede per il 17% l'epilogo solo con i calcidal dischetto degli undici metri e per il 7% al termine dei 120'.

I marcatori più attesi sono nell'ordine Insigne, Immobile e Chiesa, tutti compresi tra il 19% e il 16%delle preferenze mentre al 15% troviamo il primo giocatore avversario, Raheem Sterling.

Il risultato esatto più giocato, ben il 47% è un netto 2-0 seguito dal 2-1 e dallo 0-1 che premierebbe gli inglesi, considerati squadra ospite dal sorteggio anche se si giocherà nel tempio del calcio, Wembley.

La maggioranza dei tifosi, addirittura il 90%, è comunque convinta che la partita terminerà conalmeno 3 gol. Ai tifosi italiani e inglesi per gioire, inutile dirlo, sarà comunque sufficiente segnare almeno un gol più degli avversari.

