Governo: Renzi, 'M5S non faranno mai finire legislatura in anticipo'**

09 luglio 2021 a

a

a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Questo Governo nasce con una maggioranza amplissima, reggerebbe anche un'eventuale divisione. Comunque, i primi a non voler far finire la legislatura per motivi più o meno nobili, a cominciare dall'indennità, sono i parlamentari grillini. I Cinquestelle non faranno mai finire la legislatura in anticipo". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7, a proposito di eventuali ripercussioni sull'esecutivo per le reazioni del Movimento 5 stelle alla riforma della giustizia.