Giustizia: Renzi, 'tentato di andare a banchetto Radicali per firmare referendum'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Sono molto tentato" di firmare i referendum della giustizia. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In onda' su La7. "Il giorno che firmassi i referendum mi direbbero che faccio come Salvini", ha aggiunto, spiegando che eventualmente si recherà "a un banchetto dei Radicali, non della Lega". Quanto ai quesiti, alcuni "mi intrigano molto", ha concluso l'ex premier, riferendosi in particolare al tema della separazione delle carriere e sottolineando di essere favorevole al sorteggio per quanto riguarda la composizione del Csm.