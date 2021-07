Università: Fondazione Silvio Tronchetti Provera premia studenti Data Science Milano-Bicocca

08 luglio 2021 a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha assegnato dodici premi di laurea agli studenti più meritevoli tra quelli iscritti nell'anno accademico 2018/2019 al corso di Laurea magistrale in Data Science dell'Università degli Studi di Milano Bicocca che si sono laureati entro giugno scorso. Istituita dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2017 in risposta all'evoluzione e alle crescenti esigenze del mondo digitale, la Laurea magistrale in Data Science registra oggi un tasso di occupazione che vede l'impiego in tempi brevi di oltre il 90% degli studenti, ma c'è anche chi riceve offerte di lavoro ancor prima della laurea.

Il corso vede inoltre una crescente partecipazione femminile, pari oggi a oltre un terzo del totale, in deciso aumento rispetto agli anni precedenti, e un'eterogenea provenienza degli studenti, che per oltre il 30% giungono da atenei non della Lombardia: il 12% dal Nord Italia, l'11% dal Centro e l'8% dal Sud. La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha contribuito attivamente nella definizione dei contenuti del corso di laurea fin dalla sua nascita e ha collaborato ad alimentare i contatti tra l'Università e il mondo aziendale.

Marco Tronchetti Provera, presidente della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, ha spiegato che "la pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale che era già in corso e sta portando a nuovi ruoli organizzativi, a modelli imprenditoriali agili e trasversali e alla richiesta di figure lavorative sempre più specializzate. In questo contesto la Scienza dei Dati assume un'importanza sempre più rilevante per il mercato del lavoro con cui i giovani si dovranno confrontare ed è per questo motivo che sosteniamo e incoraggiamo la partecipazione alla Laurea magistrale in Data Science fornendo assegni di laurea ai 12 studenti più meritevoli".