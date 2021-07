Università: Fondazione Silvio Tronchetti Provera premia studenti Data Science Milano-Bicocca (2)

08 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "Con il corso di Laurea magistrale in Data Science – afferma la rettrice Giovanna Iannantuoni – l'Università di Milano-Bicocca forma dei professionisti capaci di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro grazie ad un percorso formativo interdisciplinare e strutturato in maniera tale da accrescere anche le soft skill. I rapporti con le aziende, inoltre, consentono ai nostri studenti di essere già pronti per le sfide che li attendono al termine del percorso di studi. Gli assegni di studio riconosciuti anche quest'anno dalla Fondazione Tronchetti Provera rimarcano l'importanza del rapporto tra università e mondo delle imprese e, al tempo stesso, premiano l'impegno degli studenti più meritevoli e lo sforzo dell'ateneo per la loro formazione".

Gli studenti vincitori sono stati selezionati da una commissione composta dai professori Carlo Batini, Andrea Maurino e Gabriella Pasi dell'Università di Milano Bicocca, e da Giada Tronchetti Provera e Lucio Pinto, rispettivamente vicepresidente e direttore della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.