Riforme: M5S, 'con voto 18enni fiducia a giovani per futuro Paese'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La stagione delle riforme prosegue con l'approvazione definitiva della legge costituzionale che estende ai diciottenni il voto per l'elezione del Senato. E' un passo importante, che conclude l'iter parlamentare di un intervento epocale in favore dei più giovani e della nostra democrazia”. E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia.

“L'intenzione è quella di dare ai ragazzi la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in ciascuna delle due Camere, riconoscendo un diritto ormai imprescindibile e affidando loro, allo stesso tempo, una grande responsabilità. I giovani rappresentano il futuro dell'Italia, e ora, con il loro entusiasmo, potranno dare un contributo in più per l'avvenire del Paese”.