Ricerca: Arexpo e Università Pavia firmano accordo collaborazione

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - L'Università di Pavia e Arexpo siglano domani un accordo di collaborazione per il nuovo 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile': l'iniziativa promossa dall'ateneo pavese, insieme alle altre istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca applicata e la progettualità delle imprese. L'accordo segna anche una nuova fase nella strategia di Arexpo, la società attualmente impegnata nello sviluppo di Mind, Milano Innovation District, che sta sorgendo nell'area di Expo 2015. Si tratta del primo intervento di Arexpo finalizzato a diffondere al resto del territorio lombardo le logiche e le pratiche di una innovazione basata sul coinvolgimento di istituzioni e operatori privati.

II 'Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile' sarà costituito da un Centro di ricerca e formazione già finanziato da Regione Lombardia e da una infrastruttura che accoglierà imprese che vorranno sviluppare progetti innovativi anche in sinergia con l'università.