08 luglio 2021

Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Alcuni retroscena mi indicano tra i senatori del Partito Democratico che faranno mancare il loro voto al ddl zan. Si tratta di un'indiscrezione che non ha alcun fondamento. Sono sempre stato leale al gruppo e continuerò ad esserlo pur ritenendo che alcuni aspetti del testo potrebbero essere migliorati senza stravolgere l'impianto. Il mio voto in aula non mancherà". Lo dice il senatore del Pd Salvatore Margiotta.