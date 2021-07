Montagna: Consiglio Regione Lombardia stanzia 1 mln per strade e sentieri (2)

08 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il progetto di legge definisce sentieri di montagna di interesse storico quei tracciati che si sono formati naturalmente “per effetto di continuo calpestio ad opera dell'uomo o di animali, in un percorso privo di incertezze e di ambiguità, visibile e permanente”. Strade di montagna di interesse storico sono invece i collegamenti viari, stradali, compresi quelli tra le valli e i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali oppure vecchie strade militari dismesse con le relative opere militari di difesa strategica.

Viene istituita una sezione del catasto regionale per i sentieri di montagna, mentre le strade storiche di montagna verranno inserite in un apposito registro. I tracciati, così classificati, saranno oggetto di interventi di conservazione e recupero, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Saranno inoltre promosse iniziative di divulgazione degli itinerari per sviluppare l'attrattività turistica, con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali.