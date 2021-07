Lavoro: un master in Data Analysis per gli over 40 senza un impiego (2)

08 luglio 2021 a

(Adnkronos) - L'esperto di Data Analytics è "un ambito formativo verticale particolarmente adatto per i candidati senior, in grado di gestire in maniera efficace la complessità aziendale. I partecipanti apprenderanno i fondamenti dell'analisi dati, dal foglio elettronico alla gestione di database, sino alla sicurezza e alla gestione di modelli e di analisi grafica. Secondo una ricerca condotta da Talent Garden, realizzata coinvolgendo 40 Hr Manager di aziende partner, è emerso come l'area dei Data Analytics sia quella considerata più adatta a un'azione di reskilling dalla quasi totalità delle aziende coinvolte".

Il master prenderà il via il 27 settembre e terminerà il 23 dicembre. Il percorso prevede anche delle attività di "Career Boost" pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one to one con le aziende e workshop tenuti da esperti di career management. Il Master sarà strutturato in quattro giorni di formazione a settimana organizzati con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno al Campus di Talent Garden Milano Calabiana.

Al master si accede tramite una selezione basata su competenze tecniche e trasversali. Non sono necessari specifici titoli di studio ma sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell'utilizzo del PC e livello B1 in inglese.