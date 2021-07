Immobili: hotel, per Scenari Immobiliari investimenti triplicheranno in 3 anni

08 luglio 2021 a

a

a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Dopo la pausa dello scorso anno, sono in forte aumento gli investimenti nell'alberghiero italiano. L'Italia è ai primi posti nelle scelte dei grandi operatori internazionali e anche gli investitori italiani guardano con crescente interesse al settore. E' quanto emerso dai lavori di 'Hospitality Forum 2021 – Il sistema Italia', organizzato a Milano da Castello sgr e Scenari Immobiliari. Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, "gli investimenti nell'alberghiero italiano dovrebbero triplicare nel prossimo triennio e toccare i tre miliardi di euro nel 2023. Almeno secondo le intenzioni dei gestori, raccolte con un ampio sondaggio nelle scorse settimane. L'Italia si conferma al secondo posto, dopo la Francia, nelle scelte internazionali per gli alberghi di alta gamma”. Quasi la metà degli investitori infatti punta ad alberghi cinque stelle urbani oppure a resort di lusso in zone marine o di montagna.

“C'è molto potenziale nel nostro mercato – aggiunge Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – ma l'offerta è spesso di qualità modesta e i valori immobiliari sono molto alti”.