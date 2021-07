Giustizia: Zanettin, 'M5S accetti mediazione Cartabia basata su principi Costituzione e Cedu'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Stiamo sinceramente apprezzando il lavoro della ministra della Giustizia Cartabia per la riforma del processo penale, che oggi dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri. Confidiamo che il Movimento 5 Stelle accetti la mediazione proposta, che appare ispirata ai principi costituzionali e della Cedu, secondo cui ogni processo deve concludersi in tempi certi e ragionevoli”. Lo afferma Pierantonio Zanettin, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.