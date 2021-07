Editoria: Assemblee Fieg, integrato consiglio generale (2)

08 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'Assemblea generale della Fieg ha poi espresso "forte preoccupazione per la situazione nella quale versa l'Inpgi e auspica un intervento del Governo e del Parlamento per ricercare soluzioni che salvaguardino i diritti dei giornalisti e che non ricadano sugli editori, pesantemente colpiti dalla crisi strutturale del settore, aggravata anche a causa della pandemia".

Apprezzamento è stato, infine, espresso per l'approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dell'emendamento al Dl “Sostegni bis” che riconosce anche per il 2021 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici il credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto della carta per la pubblicazione di quotidiani e periodici.