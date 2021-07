Covid Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 8 luglio 2021

08 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, 8 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su variante delta, contagi, ricoveri, morti. I numeri e le ultime notizie sui vaccini da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni:

Sono 149 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime dall'inizio dell'emergenza di covid-19 rimangono 11.619. Gli attuali positivi sono 4.760 (+107), mentre i dimessi/guariti sono 409.646 (+42).

Sono 19 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Su 3.259 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi - la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine - con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% dei nuovi contagi riguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 5, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789. I totalmente guariti sono 103.051, i clinicamente guariti 8, mentre quelli in isolamento risultano essere 197.

Sono 112 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 8mila tamponi e 13mila test antigenici per un totale di oltre 21mila analisi con un tasso di positività allo 0,5%. I ricoverati sono 139, 5 in meno da ieri, i guariti sono 132, le terapie intensive occupate sono 27, 2 in meno. I casi a Roma città sono a quota 83.

Nell'Asl Roma 1 sono 46 nuovi contagi e un decesso. Nell'Asl Roma 2 sono 29 i nuovi casi e 3 decessi. Nell'Asl Roma 3 sono 8 nuovi casi . Nell'Asl Roma 4 sono 4 i nuovi casi. Nell'Asl Roma 5 sono 7 i nuovi casi. Nell'Asl Roma 6 sono 12 i nuovi contagi. Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi, uno in quella di Latina e zero sia a Rieti che a Viterbo.

Sono 162 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, oltre ad altri due avvenuti in precedenza ma registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.869 tamponi molecolari. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 215 nei reparti di degenza.

Sono 215 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. A fronte di 31.272 tamponi processati, i positivi sono lo 0,6%. Diminuiscono i ricoverati: i pazienti Covid nei reparti sono 134, 16 in meno, in terapia intensiva 43, uno in meno.

Sono 54 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 luglio, in Calabria, su 2.063 tamponi effettuati. I dati nel bollettino diffusio dal dipartimento Tutela della salute della Regione registrano anche +189 guariti e 1 morto (per un totale di 1.233 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -136 attualmente positivi, -134 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4). L'Asp di Reggio Calabria comunica che "i positivi di oggi sono 2 di cui 1 migrante".

Sono 28 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 luglio, in Sardegna, con 6.506 test in più eseguiti. Non si registrano nuovi decessi nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Stabili anche i ricoveri ospedalieri, con 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.305 le persone in isolamento domiciliare e 15 i guariti in più.

Sono 58 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. Il lieve aumento dei nuovi casi di covid 19 si verifica dopo una crescita del numero dei test. Continua l'ascesa, oggi più consistente, dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in flessione. Prosegue il calo, anche se oggi lento, dei ricoverati.

Oggi sono stati effettuati 6.127 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 58 casi positivi: 12 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 49 su 5.770 test.

In tutto sono morte finora 6.648 persone colpite da covid. I casi attualmente positivi sono 2.351 mentre ieri erano 2.485 (-134). I ricoverati sono 193 mentre ieri erano 196 (-3).

In Basilicata sono 15 i contagi da coronavirus oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 500 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 674 (+8).

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.211 dosi. Finora sono 312.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 481.448. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Sono 94 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.147 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6 %. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni.

Sui 32 asintomatici, 20 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 1 caso è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (-1 rispetto a ieri), 157 quelli negli altri reparti Covid (-3).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 109 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 371.857.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.188 (-17 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.014 (-13), il 92% del totale dei casi attivi.

Sono 42 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1927 tamponi: 812 nel percorso nuove diagnosi (di cui 20 screening con percorso Antigenico) e 1115 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 5,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 42 (3 nella provincia di Macerata, 10 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 15 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (12 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (14 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 20 test antigenici effettuati e 1 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 5%.

Sono 94 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 94 su 9.501 test di cui 6.104 tamponi molecolari e 3.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,99% (2,1% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.264.759.

Sono 219 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore, ma registra anche un raddoppio nel numero dei nuovi positivi, dal momento che nell'isola fra ieri erano 109. Da ieri sono 119 i pazienti dimessi o guariti. In Sicilia, in totale, sono 3.457 i positivi, 100 in più rispetto a ieri, e di questi 128 sono ricoverati in regime ordinario, 20 in terapia intensiva e 3.309 in isolamento domiciliare.

Sono 49 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Nessun altro morto da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.512. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.412 tamponi molecolari e 1.283 antigenici con un tasso di positività all'1,32%. I ricoverati nei reparti Covid sono 25, uno in terapia intensiva. In isolamento a casa 893 persone. Nella Regione sono in tutto 71. 642 i guariti da inizio pandemia, mentre i positivi al momento sono 919. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi quella di Teramo, 30 in più, all'Aquila, 15 in più, e Pescara a 6.

Sono 16 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.811 tamponi di cui 2.189 antigenici rapidi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 7, Savona a 5, La Spezia a 3 e Imperia a 1 .

Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Da tabella risulta un morto in più rispetto al numero di vittime registrate nella Regione. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.198 in Piemonte. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 15.028 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 64, 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 633.