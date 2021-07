Agricoltura: De Poli, 'modificare legge per contenimento fauna selvatica'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Il mondo agricolo va sostenuto da parte delle istituzioni. Il problema dell'emergenza cinghiali è una questione centrale a livello nazionale e in modo particolare per il Veneto e i Colli Euganei. Al Governo chiediamo di non lasciare da sole le Regioni nel contrasto a un fenomeno che è preoccupante perché colpisce un settore vitale per l'economia nazionale e regionale. Presenterò la prossima settimana, in Senato, un'interrogazione parlamentare al ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, affinché il Governo valuti di modificare la legge nazionale 157/1992 prevedendo la possibilità di contenimento della fauna selvatica". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"Condivido le ragioni dei manifestanti oggi -aggiunge- che, nelle piazze della Coldiretti, come il flash mob davanti alla stazione Santa Lucia di Venezia, chiedono azioni contro il proliferare dei cinghiali. Dobbiamo trovare una soluzione strutturale al problema ma, allo stesso tempo, è indispensabile che il Governo preveda un Fondo nazionale di ristoro a beneficio di coloro che subiscono danni diretti e indiretti dai predatori selvatici”.