Bce: nel 2025 nuova valutazione politica monetaria**

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - La Bce 'stringe' i tempi per l'adeguamento della propria strategia di politica monetaria: nel giorno in cui comunica l'approvazione del nuovo modello, che sarà applicato a partire dalla prossima riunione del Consiglio direttivo, in calendario il 22 luglio, l'Eurotower spiega che i vertici intendono "valutare periodicamente l'adeguatezza della propria strategia di politica monetaria, con la prossima valutazione prevista nel 2025".