Riforme: domani mattina via libera a voto per i 18enni al Senato

07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - E' stato fissato per domani mattina, alle 11, il voto dell'aula di palazzo Madama al Ddl costituzionale che abbassa a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Le dichiarazioni di voto sono in programma a partire dalle 9,30. Oggi pomeriggio si è svolta invece la discussione generale sul testo.

Il provvedimento, in quarta lettura conforme con la Camera, è arrivato alla sua approvazione definitiva ma ha bisogno della maggioranza assoluta.