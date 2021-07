07 luglio 2021 a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - L'aula del Senato ha approvato la richiesta di Forza Italia, avanzata con Lucio Malan, di rinviare il voto dei due componenti di nomina parlamentare al Cda della Rai in modo da tenerla in concomitanza con la Camera. Contraria si è detta Italia viva, con il capogruppo Davide Faraone, a favore M5s e Lega. Alla prossima capigruppo spetterà di fissare la nuova data per la votazione.