Ragusa: registra di nascosto deposizione Borrometi in tribunale, Fnsi-Usigrai 'Gravissimo'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Quanto accaduto in tribunale a Ragusa è gravissimo. La sfrontatezza di registrare con il telefonino il video della testimonianza di Paolo Borrometi, nel processo per diffamazione nei confronti di Corrado Romano, è preoccupante". Lo affermano, in una nota, il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani.

"Siamo certi – proseguono – che l'Ordine dei giornalisti della Sicilia valuterà con celerità e rigore il comportamento della giornalista pubblicista. Ma ciò che più ci allarma è l'ennesimo atto che richiama alla assoluta necessità di assicurare la massima attenzione su Paolo Borrometi per garantire la sua sicurezza. Ringraziamo pubblico ministero e giudice che hanno gestito questo episodio con la dovuta intransigenza, invitando Borrometi a non lasciare l'aula per motivi di sicurezza".