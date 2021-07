Mediobanca: da CheBanca! donazione di 180mila euro a Dynamo Camp

07 luglio 2021 a

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Un anno di terapia ricreativa in acqua e di arrampicata e percorso avventura a beneficio di oltre 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e dei loro familiari. È questo il sostegno concreto di CheBanca! per Dynamo Camp onlus finanziato attraverso l'iniziativa “Conto Deposito 1%”, che prevedeva una donazione da parte di CheBanca! di una somma pari all'1x1000 degli importi vincolati su Conto Deposito durante il periodo promozionale.

La donazione alla onlus è di 180mila euro e la partnership contribuirà alla realizzazione delle sessioni di terapia presso il Camp, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.

“Vogliamo contribuire a creare una comunità inclusiva e solidale attraverso il sostegno a progetti che abbiano un impatto rilevante sul territorio in cui operiamo. Un impegno per noi coerente con gli obiettivi di sostenibilità inclusi del nostro piano al 2023", commenta Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca!. "Da qui la scelta di sostenere Dynamo Camp, che da anni lavora per il diritto alla felicità di bambini e adolescenti malati e delle loro famiglie attraverso programmi di Terapia Ricreativa, con l'obiettivo di rafforzare il loro senso di fiducia con benefici nel lungo periodo".