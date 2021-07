Lavoro: Gribaudo, 'approvare parità salariale per Italia più giusta' (2)

07 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Le donne rappresentano il 56% dei laureati italiani, ma soltanto il 28% dei manager. Faccio mie le parole di Draghi: dobbiamo pretendere più informazioni da parte delle aziende sul divario salariale di genere. Questo testo si occupa non soltanto del gender pay gap inteso come disparità salariale, ma anche della conciliazione tra tempi di vita e opportunità di crescita e carriera", ha detto ancora Gribaudo.

"Attraverso il principio della trasparenza, il nostro approccio non vuole essere solo repressivo, ma intende promuovere un sistema premiale per i datori di lavoro che garantiscono il rispetto delle pari opportunità. E' il risultato dell'unificazione di tutte le proposte delle forze politiche presenti in commissione, che oggi voglio ringraziare perché insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha concluso la deputata dem.