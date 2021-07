Iv: Renzi, 'noi con nostre idee, per chi riconosce differenza tra politici e influencer'

07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Questa è la dedica di “ControCorrente”. L'avevo scritta un mese fa. Vedendo quello che sta succedendo in queste ore sembra costruita a tavolino. O fai politica con le tue idee o segui la massa e i populisti. Noi siamo #ControCorrente". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, postando la pagina del suo nuovo libro in cui si legge: "A chi, in quelle ore difficili, ha creduto ancora in noi. E a chi sa ancora riconoscere la differenza tra politici e influencer".