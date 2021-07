Crowdfunding, Lirecento apre campagna su Mamacrowd

07 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Lirecento apre ufficialmente la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Mamacrowd e punta a raccogliere - come obiettivo minimo - 600.000 euro e a raggiungere poi l'hard cap di 1,1 milione di euro. Fondato nel 2017 da Carlo Battaglino e Luca Labbadini, Lirecento è il primo brand digitale specializzato nella vendita omnicanale di pantaloni da uomo interamente disegnati e realizzati in Italia, e il suo punto di forza é nel modello di business senza intermediari. Un modello, spiega l'azienda digitale, che "prevede infatti una linea diretta dalla fabbrica al consumatore e in questo modo riesce ad ottimizzare le spese e garantire la massima qualità, con un prezzo ultimo inferiore del 50% rispetto al mercato".

Ogni indumento è interamente progettato e lavorato in Italia, negli stabilimenti di Piove di Sacco, in provincia di Padova e Lirecento si inserisce nel mercato dei pantaloni da uomo che, stando ai dati di Statista, vale oggi oltre 155 miliardi di euro nel mondo. L'azienda è stata dunque in grado di colmare un vuoto nel mercato della moda tradizionale, cioè vendere anche online capi d'abbigliamento maschile, di alta qualità e Made in Italy, ma ad un prezzo inferiore. Una scelta che si è rivelata vincente e che si è confermata anche durante l'emergenza Covid-19: con la chiusura dei negozi fisici, Lirecento ha risposto proattivamente all'aumento della richiesta di vendite online, registrando una crescita del fatturato ottenuto tramite questo canale.

A dimostrarlo sono i numeri: oltre 15.000 i pantaloni venduti e 6.500 i clienti che hanno scelto e sono rimasti soddisfatti della qualità e dei servizi di Lirecento. Ora, con la campagna di equity crowdfunding, Lirecento è pronta ad accogliere nuovi soci e a crescere ulteriormente. I fondi raccolti tramite la campagna su Mamacrowd serviranno infatti a Lirecento per rafforzare il proprio posizionamento e potenziare la crescita dell'azienda.