Comuni: Letta, 'impegno Pd per rivalutare ruolo sindaco'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Il nostro impegno è per rivalutare il ruolo del sindaco, svalutato negli anni, sbagliando". Lo ha detto Enrico Letta ad un evento o line del Pd di Varese.

"Questo è avvenuto per vicende di responsabilità e poi è giusto parlare di retribuzione. Non è giusto che un sindaco sia retribuito un quarto, un quinto di un consigliere regionale -ha proseguito il segretario del Pd-. Non ha alcun senso, si tratta di adeguare la retribuzione, c'è un impegno del Pd su questo assolutamente giustificato".