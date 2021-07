Atletica: al via l'Acea Run Rome Marathon 2021, Raggi 'per ripartire alla grande'

07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Al via il prossimo 19 settembre l'Acea Run Rome The Marathon 2021, sospesa nel marzo 2020 a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo presso la Camera di Commercio di Roma la sindaca Virginia Raggi che ha commentato: "Roma riparte alla grande". I maratoneti si cimenteranno nella gara all'alba, orario scelto "per caratterizzare questa nuova edizione. Un evento davvero speciale".

"Durante la pandemia molti hanno iniziato a correre per uscire di casa ed hanno continuato a praticare questa attività. Chissà se qualcuno non si sia iscritto - prosegue - Il covid ha consentito la scoperta di uno sport nuovo, semplice ma complesso perché richiede preparazione fisica e mentale. Uno sport che come altri "può costituire un volano per la ripartenza". Presente in sala anche il presidente della Camera di commercio Lorenzo Tagliavanti che ha definito la prossima maratona "uno dei segni tangibili della ripartenza; grande segno di speranza. Dobbiamo restituire alla Capitale il turismo, il mondo dello sport e la cultura".

Nel 2021 le medaglie della maratona e della staffetta dell'edizione 2020 saranno consegnate a tutti gli atleti, iscritti all'edizione 2020, che termineranno la propria gara dell'Acea Run Rome The Marathon 2021.