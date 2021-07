Udc: Casellati, 'Bosi politico appassionato, capace e generoso'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Con Francesco Bosi perdiamo un amico, collega di tante battaglie parlamentari, un politico appassionato, capace e generoso. La sua incrollabile fede nei valori del cristianesimo sociale e nei principi della democrazia rappresentano un prezioso insegnamento per tutti i noi e per le future generazioni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando in apertura di seduta l'ex parlamentare dell'Udc scomparso domenica scorsa.

Parole alle quali si è associato Pier Ferdinando Casini, che, di fronte a questo "bellissimo ritratto" di un "amico, un uomo buono giusto", ha rinunciato il al suo intervento.