Sostenibilità: riuso e riciclo, il meglio del design antispreco in mostra a Roma

Roma, 6 lug. (Labitalia) - È a Roma il primo laboratorio di design dove si impara a dare una seconda vita agli oggetti di tutti i giorni, puntando su una progettazione sostenibile e antispreco. Succede alla Factory di Quasar Design Institute for Advanced Design, dove tutti i giorni gli allievi di Product design sono chiamati a esplorare il proprio 'territorio domestico' alla ricerca di un oggetto guasto o che per qualche ragione ha terminato la sua utilità, per poi generare un oggetto nuovo nato proprio dalla riparazione di quello di partenza.

In questo modo sono nati oggetti che non sfigurano accanto alle creazioni dei grandi maestri italiani del design, ispirati alla logica del ready made: caffettiere riparate grazie alla stampa 3D, fermaporte costruiti assemblando vecchi mattoni e resina, vassoi nati da pezzi di lampadari vintage, zuccheriere che diventano bricchi per il latte, e ancora speaker analogici per ascoltare la musica dallo smartphone riciclando paralumi, portacarte ricavati da vecchie testate della Vespa e altro ancora. Nella Factory di Quasar Institute, gli allievi non solo progettano il riuso, ma fabbricano le loro creazioni utilizzando le tecnologie del Q-lab, laboratorio di prototipazione rapida presente all'interno dell'Istituto, come il taglio laser, la stampa 3D, la fresa a controllo numerico o la termoformatrice, per creare gli apparati e le protesi che servono a dare una nuova vita (anche inaspettata) agli oggetti selezionati.

“Si tratta di un'azione progettuale - spiega Alessandro Gorla, designer e coordinatore del corso di Product Design al Quasar - nella quale gli studenti hanno dovuto compiere un'operazione di proiezione dell'oggetto in una nuova dimensione funzionale ed estetica. Questa nuova dimensione può essere raggiunta secondo due diverse modalità: la continuità (l'oggetto mantiene la funzione originale anche dopo il riuso) e la decontestualizzazione (l'oggetto viene utilizzato in un ambito completamente diverso da quello d'origine)”. Le collezioni realizzate dagli allievi del Quasar saranno in mostra nell'accademia romana a partire da domani, mercoledì 7 luglio, giorno di 777 Reburn, l'evento che celebra la conclusione dell'anno accademico con l'esibizione dei migliori lavori.