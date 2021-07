Omofobia: Malpezzi, 'su ddl Zan non c'è forzatura, stiamo andando avanti da mesi'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sono mesi che stiamo chiedendo" che nella commissione Giustizia "si possa affrontare in maniera ordinata il tema. Ecco perchè non è una forzatura, stiamo andando avanti da mesi. Quella che è stata presentata oggi non è una mediazione. Andiamo avanti convinti che una data certa possa portare il diritto di questo ramo del Parlamento a svolgere il suo ruolo di legislatore senza tirare in ballo il Governo". Lo ha affermato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, a proposito della calendarizzazione in Senato del ddl Zan.