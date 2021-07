Omofobia: Faraone, 'proposta Ostellari ha avvicinato posizioni in merito e metodo'

06 luglio 2021 a

a

a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Oggi è successo un fatto importante che va valorizzato: il presidente Ostellari ci ha sottoposto una proposta che per noi è perfettibile, ma è una proposta che ha avvicinato tantissimo le posizioni presenti in questo Senato, nel merito e anche nel metodo. La data certa veniva mantenuta, erano chieste 24 ore per votare il calendario mercoledì invece che martedì". Lo ha sottolineato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, durante la discussione sulla calendarizzazione del ddl Zan.

"Stabiliamo la data certa e votiamo tutti insieme il calendario che era il 20 o il 21, quindi si trattava di rinviare una settimana -ha aggiunto l'esponente Iv riferendosi sempre alle proposte di Ostellari- Il film che viene descritto di una contrapposizione rimasta immutata nel tempo è un film vecchio. Si è deciso di votare un calendario a maggioranza spaccando la maggioranza del Governo Draghi e mettendo a repentaglio la legge stessa. La legge proposta dal deputato Zan rischia di non essere mai approvata sotto i colpi dell'ostruzionismo e del voto segreto".

Nel ribadire la volontà di votare il calendario che prevede di portare in Aula il ddl Zan il prossimo 13 luglio, Faraone ha invitato "i colleghi del Pd a tornare in loro stessi. Non li riconosco, in quel partito ho riconosciuto il riformismo, non l'estremismo che porterà questa legge a non essere mai approvata".