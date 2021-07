Omofobia: Ciriani (FdI), 'Ddl Zan legge liberticida, no ai diktat Pd-M5s'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug (Adnkronos) - Il Ddl Zan è "una norma liberticida, che introduce surrettiziamente il reato di opinione, che limita il ruolo della famiglia come luogo privilegiato in cui educare i propri figli". Lo ha detto Luca Ciriani, di FdI, in Senato.

"La sinistra ha deciso che il bicameralismo non esiste più, che non serve che lavori, discuta, tenti di migliorare un testo -ha spiegato-. Qui c'è una parte di maggioranza che vuole essere più maggioranza, un diktat Pd- M5s, si comportano con atteggiamento padronale, vogliono dimostrare di comandare nella maggioranza".

Ciriani ha promesso: "La nostra opposizione sarà durissima, non basta cambiare una virgola".